Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch: annuncio previsto a febbraio?

Già nel corso dell'estate del 2021, sono emerse indiscrezioni che suggerivano come lo sviluppo di Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch si trovasse nella fasi finali.

A tali rumor, non hanno per ora fatto seguito annunci o dichiarazioni ufficiali da parte di Monolith Soft, ma una recente novità ha spinto gli appassionati a porsi in stato di allerta. Dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, infatti, lo storico compositore della serie JRPG ha pubblicato un cinguettio alquanto interessante. Nel ringraziare il pubblico per i molti auguri di buon compleanno ricevuti, Yasunori Mitsuda ha promesso che presto presenterà un suo nuovo progetto. In particolare, l'autore ha anticipato la condivisione di un importante annuncio il prossimo mese.

Dal compositore non è giunto alcun dettaglio ulteriore su cosa attendersi, ma diverse circostanze hanno spinto i videogiocatori a ipotizzare un collegamento con Xenoblade Chronicles 3. Oltre ai report estivi, ricordiamo infatti che Yasunori Mitsuda aveva confermato una collaborazione con ACE+ avviata lo scorso marzo. I due autori si erano ritrovati insieme in sala registrazioni, per la realizzazione di una colonna sonora dalle atmosfere cupe. Nessuno dei due aveva offerto informazioni dettagliate sul progetto, ma in passato la partnership tra Mitsuda ed ACE+ aveva portato alla creazione proprio dei brani di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2.



Che sia in arrivo un Nintendo Direct di febbraio 2022 con tanto di annuncio di Xenoblade Chronicles 3? Non resta che attendere per saperne di più!