Xenoblade Chronicles 3: la patch 1.1.0 offre l'accesso al Vol. 1 del Pass Espansioni

Venerdì 29 luglio Xenoblade Chronicles 3 è arrivato sul mercato accompagnato dall'Update 1.1.0, la più classica delle day one patch. L'aggiornamento ha rifinito l'esperienza di gioco e ha aggiunto il supporto al Pass di Espansione, i cui contenuti possono essere consultati dalla sezione apposita nel Menu Principale.

Il supporto al Pass di Espansione non poteva mancare al day one, per il semplice motivo che i contenuti del Volume 1 sono già disponibili per tutti coloro che hanno già scelto di acquistare il Pass. Stiamo parlando di una serie di oggetti consumabili, accessori e varianti di colore per l'abbigliamento (meglio specificati di seguito).

Il Pass di Espansione di Xenoblade Chronicles 3 costa 29,99 euro e offre l'accesso ad un totale di quattro volumi di contenuti. Il primo, come abbiamo appena visto, è già disponibile, mentre il secondo arriverà prima della fine dell'anno. Il terzo è atteso entro il 30 aprile 2023, mentre il quarto e ultimo - quello che introdurrà una corposa espansione della storia - arriverà prima del 31 dicembre 2023.

Pass di Espansione di Xenoblade Chronicles 3

Vol. 1 - Già disponibile

Oggetti consumabili: moneta nopon (argento) x30, moneta nopon (oro) x10

Accessori: "paratempie di ferro", "cerchietto saggezza", "cinta d'argento", "autobilanciatore", "memoria di vetro", "cinghietta nopon" (gli oggetti qui sopra possono anche essere ottenuti nel gioco)

Varianti di colore per l'abbigliamento: "Noah - colore 2", "Miyo - colore 2", "Yunie - colore 2", "Taion - colore 2", "Lanz - colore 2", Sena - colore 2"

Vol. 2 - Disponibile entro il 31 dicembre 2022

Sfide

Nuovo eroe e missioni

Nuovo abbigliamento per i personaggi

Vol. 3 - Disponibile entro il 30 aprile 2023

Sfida

Nuovo eroe e missioni

Nuovo abbigliamento per i personaggi

Vol. 4 - Disponibile entro il 31 dicembre 2023

Nuovi contenuti per la storia

In merito all'espansione della storia del Volume 4, i ragazzi di Monolith Soft hanno già aizzato le aspettative dei fan anticipando che sarà grande quanto Torna: The Golden Country di Xenoblade Chronicles 2