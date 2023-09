Xenoblade Chronicles 3: patch 2.1.1 risolve un bug del Pass di Espansione

Rispetto alla patch 2.1.0 di Xenoblade Chronicles 3, l'aggiornamento 2.1.1 introduce novità minori, pur correggendo un importante bug legato al Pass di Espansione e una problematica che si verificava in battaglia.

Per la precisione, nelle note circa la risoluzione degli ultimi bug nella patch 2.1.1, possiamo leggere i cambiamenti intervenuti:

Risolto un problema per cui la mancanza del Pass di espansione causava la mancata visualizzazione della musica di sottofondo Special Hero , dell'ambiente audio nelle Impostazioni audio e delle Notifiche.

, dell'ambiente audio nelle e delle Notifiche. Risolto un problema con la Tecnica combo Staying Power, per cui l'attivazione delle Fusion Arts faceva sì che il danno dell'attacco combo fosse inflitto al personaggio che utilizzava le Fusion Arts e agli alleati.

Le Tecniche sono una meccanica chiave di questo gioco di ruolo, considerando che possono essere adoperate per debellare i nemici o per supportare i propri alleati. Possono sprigionare gli effetti più variegati e possono essere combinate in fusioni per aumentare ulteriormente la loro potenza.

Per di più, le tecniche possono essere concatenate fra loro per creare vere e proprie combo, alcune delle quali possono anche arrecare effetti di stato che aumentano la vulnerabilità dei propri avversari, lasciando spazio a un gameplay dinamico ricco di opportunità strategiche.

Del resto, Xenoblade Chronicles 3 è stato un successo per Monolith Soft anche grazie anche all'attenzione riversata sull'aspetto tecnico del gioco.