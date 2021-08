Xenoblade Chronicles 3: personaggi e ambientazioni, parla l'ex editor di GameInformer USA

Imran Khan, ex Senior Editor di GameInformer USA, è tornato a parlare nuovamente di Xenoblade Chronicles 3 nel corso di un podcast trasmesso nella notte, confermando quanto rivelato a inizio agosto e svelando ulteriori dettagli sul progetto.

Khan conferma che Xenoblade Chronicles 3 sarà il prossimo gioco di Monolith Soft, la sua fonte è una persona a stretto contatto con il progetto ed ha visto il gioco in azione, confermando come lo studio giapponese abbia risolto i problemi tecnici riscontrato qualche mese fa a causa delle battaglie su larga scala con un maggior numero di nemici su schermo rispetto al passato, questo avrebbe causato problemi alle performance generali, ora fortunatamente risolti.

La fonte di Khan conferma poi come il gioco includerà personaggi tratti da Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, novità che renderà decisamente felici i fan della serie grazie ad alcuni graditi ritorni. Infine scopriamo che il gioco sarà ambientato tempo dopo le vicende narrate in Xenoblade Chronicles 2, in un futuro indefinito ma apparentemente abbastanza distante rispetto al secondo capitolo.

Al momento la casa di Kyoto e lo studio di sviluppo non hanno annunciato Xenoblade Chronicles 3, chissà che il gioco di Monolith non possa essere il protagonista di uno dei prossimi eventi Nintendo Direct.