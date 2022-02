Xenoblade Chronicles 3: ora preordinabile su Amazon al prezzo minimo garantito

Xenoblade Chronicles 3 è un gioco di ruolo d'azione in arrivo sviluppato da Monolith Soft e pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch. É il quarto capitolo della serie Xenoblade Chronicles di Monolith Soft, l'uscita è prevista per settembre 2022.

Xenoblade Chronicles 3 sarà caratterizzato da una trama incentrata su un nuovo cast di personaggi, raffigurante i rispettivi futuri dei mondi presenti in Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2. Ambientato dopo gli eventi di Xenoblade Chronicles (2010) e Xenoblade Chronicles 2 (2017), Xenoblade Chronicles 3 si svolge nel mondo di Aionios, dove la nazione di Keves e la nazione di Agnus sono in guerra tra loro . Nel gioco vedremo due protagonisti, Noah, un veggente di Keves accompagnato dai suoi amici Lanz ed Eunie, e Mio, un veggente di Agnus accompagnato dai commilitoni Taion e Sena.

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato durante una presentazione al Nintendo Direct il 9 febbraio 2022, ora è in preordine su Amazon al prezzo di 59,99 euro con la promozione "prenotazione al prezzo minimo garantito", che vi permetterà di risparmiare qualora il prezzo del gioco dovesse scendere dal giorno della prenotazione a quello dell'uscita.

