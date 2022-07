Xenoblade Chronicles 3 rappresenta il primo passo verso il futuro di Monolith Soft

Negli ultimi 15 anni, i ragazzi di Monolith Soft hanno intrapreso un percorso di crescita davvero notevole nel panorama videoludico. Sembra incredibile, oggi, pensare che il primo capitolo di Xenoblade Chronicles era inizialmente destinato a non oltrepassare i confini asiatici, con la serie che poi è giunta in Occidente grazie al supporto dei fan.

Da quel momento in poi, la serie di Xenoblade ha continuato a crescere e prosperare, diventando più grande in termini di portata, scala e risultati con ogni nuova iterazione. Oggi siamo arrivati a Xenoblade Chronicles 3, un titolo che segna un traguardo importante per Monolith Soft. In un'intervista pubblicata da Nintendo, il director di Monolith Soft, Tetsuya Takahashi, ha parlato di come Xenoblade Chronicles 3 costituisca un compendio di tutto ciò che l'azienda ha imparato negli ultimi 15 anni. Il JRPG viene considerato anche la base fondamentale su cui lo studio costruirà il proprio futuro nel mondo del gaming.

"Ho usato la parola "culmine" in precedenza, ma questo titolo riunisce tutti i temi che sono stati sviluppati negli ultimi 15 anni dal 2007, quando è iniziato lo sviluppo del primo titolo della serie Xenoblade Chronicles, così come i sistemi di gioco che abbiamo realizzato in tutta la serie. Immagino che si possa dire che questo è come un riassunto che serve al passaggio successivo per il futuro".

In attesa del debutto su Nintendo Switch fissato al 29 luglio, vi rimandiamo alla nostra entusiastica Recensione di Xenoblade Chronicles 3.