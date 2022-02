Xenoblade Chronicles 3 è realtà: il primo trailer svela la finestra di lancio su Switch

Dopo i rumor che circolavano da diverse settimane e gli indizi disseminati dal compositore della serie, ecco che Nintendo ha ufficialmente annunciato Xenoblade Chronicles 3, il nuovo capitolo della serie curata da Monolith Soft in arrivo su Switch.

Il Nintendo Direct di febbraio si chiude quindi con l'attesissima presentazione di Xenoblade Chronicles 3, che possiamo iniziare ad ammirare tramite il trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in apertura. Il filmato, composto sia da cutscene che brevi frammenti di gameplay, ci presenta i personaggi che ci accompagneranno in questa nuova avventura, nonché i suggestivi paesaggi che visiteremo e le mastodontiche creature che li abitano.

Il trailer si chiude svelando la finestra di lancio del JRPG: Xenoblade Chronicles 3 farà il suo debutto nel mese di settembre, in esclusiva su Nintendo Switch. I giocatori intraprenderanno un nuovo lungo viaggio nei panni di Noah e Miyo, in un mondo tormentato dalla guerra tra le nazioni di Keves e Agnus. Saranno in tutto sei i personaggi che ci accompagneranno nel corso dell'avventura, narrativamente collegata ai precedenti episodi della serie. Quanto attendete il nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles? Nel corso del nuovo appuntamento con Nintendo Direct, la grande N ha anche svelato la finestra di lancio di Splatoon 3.