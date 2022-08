Xenoblade Chronicles 3 registra il miglior lancio per la serie in Giappone, PS5 in ripresa

Dopo aver registrato il miglior lancio per la serie in UK, Xenoblade Chronicles 3 fa altrettanto in Giappone raggiungendo le 112.728 copie vendute nel Paese del Sol Levante, secondo gli ultimi dati riportati da Famitsu legati esclusivamente al mercato retail.

Rieplogando le prestazioni al lancio dell'intera serie Nintendo, scopriamo che l'originale Xenoblade Chronicles pubblicato su Wii raggiunse 79.164 unità vendute al debutto, Xenoblade Chronicles 3D 43.762 unità su 3DS, Xenoblade Chronicles X 88,544 unità su Wii U, Xenoblade Chronicles 2 97.27 unità su Switch (con l'espansione Torna: The Golden Country che raggiunse al lancio 4.744 copie vendute), ed infine Xenoblade Chronicles: Definitive Edition 90.788 unità su Switch.

Si tratta dunque di un record assoluto quello fatto registrare dal terzo capitolo della serie, che precede in classifica la new entry Digimon Survive e Nintendo Switch Sports. Di seguito i giochi più venduti in Giappone nell'ultima settimana:

NSW] Xenoblade Chronicles 3 – 112,728 / NEW [NSW] Digimon Survive – 28,536 / NEW [NSW] Nintendo Switch Sports – 24,966 / 623,493 [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set – 17,209 / 217,472 [NSW] Live A Live – 14,098 / 85,235 [PS5] Gran Turismo 7 – 12,453 / 139,888 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 11,542 / 4,745,609 [NSW] Kirby and the Forgotten Land – 11,201 / 823,909 [NSW] Tengoku Struggle: Strayside – 10,912 / NEW [NSW] Minecraft – 9,873 / 2,727,866

Sul fronte hardware prosegue il dominio incontrastato di Nintendo Switch, ma da segnalare i numeri in ripresa di PlayStation 5 che sfiora quota 40.000 unità vendute nell'ultima settimana.

Switch OLED – 42,355

Switch – 20,489

Switch Lite – 10,394

PS5 – 36,237

PS5 Digital Edition – 3,099

Xbox Series X – 7,093

Xbox Series S – 1,895

New 2DS LL – 87

PS4 – 14

Sony ha dichiarato di voler incrementare sensibilmente la produzione di PlayStation 5, con la compagnia nipponica che ha assicurato la presenza di maggiori scorte presso i negozi a partire dal prossimo autunno.