Xenoblade Chronicles 3, show Annapurna e oltre: le live Twitch della settimana di Everyeye

Anche questa settimana, il canale Twitch di Everyeye è pronto a proporvi un palinsesto ricco di appuntamenti, con il quale combattere il caldo e restare sempre aggiornati sul mondo videoludico.

Spazio ovviamente alle nuove uscite PC e console della settimana, con Xenoblade Chronicles 3 e l'Open Beta di Multiversus. Proseguono inoltre le nostre serie dedicate a As Dusk Falls e all'avventura cyber-felina di Stray. Appuntamento speciale per giovedì 28 luglio, con la Redazione che seguirà in diretta gli annunci dell'Annapurna Showcase. Ritorna inoltre il Q&A Gaming, per ogni vostra curiosità legata al mondo dei videogiochi.



Di seguito, trovate il calendario completo delle dirette in programma sul Canale Twitch di Everyeye nel corso della settimana:

Lunedì 25 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Gab e Giada

Ore 12:00 - Retro Plus: Gravity Rush

Ore 14:00 - Silicon Valley

Ore 15:00 - As Dusk Falls

Ore 17:00 - Multiversus

Ore 21.30 - Rainbow Six: Siege feat. Kikachan87

Martedì 26 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Ale e Ilaria

Ore 12:00 - Fall Guys Ultimate Knockout: community event

Ore 14:00 - Divano Express: consigli su fumetti, manga e anime

Ore 15:00 - Stray

Ore 17:00 - Monster Hunter Rise: Sunbreak

Ore 21.00 - Forza Horizon 5: Hot Wheels DLC

Mercoledì 27 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Gab e Ric

Ore 12:00 - Retro Plus in cloud: God of War

Ore 15:00 - Speciale Tech: gamma TV 2022 Samsung #AD

Ore 17:00 - Da definire

Ore 21:00 - eFootball 2022 feat. AlonsoGrayFox

Giovedì 28 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Ric e Giada

Ore 12:00 - Cuphead: The Delicious Last Course

Ore 15:00 - Speciale doppiaggio Crunchyroll + Q&A POP #AD

Ore 17:00 - Xenoblade Chronicles 3

Ore 20:30 - Annapurna Interactive Showcase 2022

Venerdì 29 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Gab e Giada

Ore 12:00 - Every News

Ore 15:00 - Q&A Gaming

Ore 17:00 - GTA Online

Ore 21:00 - PUBG feat. LaSignoraFletcher

Sabato 30 luglio

Ore 16:00 - The Curse of Monkey Island feat. LaSignoraFletcher

Domenica 31 luglio

Ore 16:00 - eFootball 2022 feat. AlonsoGrayFox

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat. Kikachan87

Vi ricordiamo che per interagire in diretta con la Redazione, è sufficiente iscriversi al canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Per supportare attivamente il palinsesto, potete invece scegliere di abbonarvi gratis al canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.