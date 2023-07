Xenoblade Chronicles 3 è un successo: profitti raddoppiati per Monolith Soft

L'ultimo anno fiscale è stato decisamente positivo per Monolith Soft: complici i grandi risultati registrati da Xenoblade Chronicles 3, pubblicato su Nintendo Switch a luglio 2022, la compagnia nipponica ha infatti visto raddoppiare i suoi profitti rispetto a quanto registrato nell'anno precedente.

Nello specifico, alla chiusura dell'anno fiscale lo scorso 31 marzo, Monolith Soft ha registrato profitti per oltre 800 milioni di yen, una crescita del 97,8% in confronto ad un anno prima. Il merito di questi risultati non sono legati solo al terzo episodio di Xenoblade Chronicles, ma anche al continuo supporto che l'adienda fornisce a Nintendo con lo sviluppo dei suoi giochi di punta.

Monolith Soft ha infatti aiutato la Grande N con i lavori su produzioni quali The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (pubblicato però il 12 maggio 2023, a nuovo anno fiscale già iniziato) e Splatoon 3, altri due titoli che si sono dimostrati campioni d'incassi al momento del loro esordio sul mercato. In tempi più recenti la software house ha invece portato avanti il supporto al suo ultimo Xenoblade Chronicles con l'arrivo di un nuovo, grande DLC: la nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed vi spiega perché si tratta di un contenuto aggiuntivo da non perdere.

Xenoblade Chronicles 3 è stato il primo passo verso il futuro di Monolith Soft, e chissà quali altre grandi sorprese lo studio avrà in serbo per i suoi fan nei prossimi anni.