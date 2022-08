Xenoblade Chronicles 3 è un successo in UK: miglior lancio di sempre per la serie

The biggest Xenoblade launches in the UK (GfK physical data): 1. Xenoblade Chronicles 3 2. Xenoblade Chronicles 2 3. Xenoblade Chronicles: DE 4. Xenoblade Chronicles X 5. Xenoblade Chronicles Wii 6. Xenoblade Chronicles 3DS 7. Xenosaga Episode 2 8. Xenoblade Chronicles 2: Torna

The biggest Nintendo Switch launches in the UK this year (GfK physical data):



1. Pokemon Legends: Arceus

2. Nintendo Switch Sports

3. LEGO Star Wars: Skywalker Saga

4. Kirby and the Forgotten Land

5. Xenoblade Chronicles 3

6. Mario Strikers: Battle League Football