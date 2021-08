Xenoblade Chronicles 3 in sviluppo? L'interprete di Antiqua stuzzica i fan

È ormai da diverso tempo che circolano in rete rumor e indiscrezioni in merito al possibile sviluppo di un nuovo capitolo della serie di Xenoblade Chronicles.

A far sorgere le prime ipotesi in merito, aveva in origine contribuito l'avvio di nuove registrazioni guidate dallo storico compositore della saga JRPG. Tali sessioni, in particolare, hanno preso il via nel corso della primavera, con il marzo di quest'anno che ha di conseguenza portato con sé intriganti speculazioni. In particolare, le attività del musicista parevano suggerire l'avvio dei lavori su di uno Xenoblade Chronicles 3 dai toni cupi e maturi.

Mentre tutto tace in casa Monolith, è ora un'attrice a offrire nuovo materiale alle ipotesi dei fan. Di recente, un'intervista concessa da Jenna Coleman, interprete del personaggio di Antiqua, ha infatti attirato l'attenzione del pubblico. Registrata a giugno, ma diffusasi solo di recente, la chiacchierata con la professionista, nota anche per la sua partecipazione alla serie TV Doctor Who, contiene infatti un passaggio interessante. Nel raccontare l'avvio della sua collaborazione con la software house, Jenna Coleman si è lasciata sfuggire un "Credo che abbiamo intenzione di realizzare un nuovo capitolo", per poi aggiungere un "Non sono certa che mi sia consentito di dirlo".



Un effettivo indizio o una falsa pista? Per saperne di più, sarà purtroppo necessario attendere eventuali annunci ufficiali!