Xenoblade Chronicles 3: Takahashi ringrazia i giocatori e parla del futuro della serie

Dopo aver lanciato sul mercato Xenoblade Chronicles 3, gioco di ruolo che sta ottenendo il consenso sia della critica sia del pubblico, i ragazzi di Monolith Soft proprio non riescono a smettere di pensare al futuro. Dopo le molteplici dichiarazioni dei giorni scorsi, Tetsuya Takahashi ha nuovamente fatto riferimento a ciò che verrà.

I giocatori giapponesi hanno appena ricevuto una mail di ringraziamento dal Senior Director del gioco. "Grazie a tutti coloro che hanno comprato Xenoblade Chronicles 3, è Tetsuya Takahashi che vi parla. Grazie al vostro supporto, abbiamo pubblicato il terzo gioco della serie Xenoblade, dodici anni dopo l'originale, uscito nel 2010 su Wii. Xenoblade 3 è stato definito come il culmine della serie fino ad oggi, e lo è davvero. Noi di Monolith Soft abbiamo messo al suo interno tutto ciò che abbiamo appreso negli ultimi dodici anni".

Dopodiché, il Director ha ricominciato a parlare del futuro, un argomento che a quanto pare gli sta molto a cuore. "È anche un punto di sosta per me. Questo titolo rappresenta la conclusione della storia di Xenoblade iniziata con l'esperimento di Klaus. Sebbene sia una conclusione, ciò non significa che la serie di Xenoblade è finita. È solo un punto di sosta per la mia mente. Io credo che chiunque giocherà questo titolo e i contenuti aggiuntivi del Pass Espansione avrà gli strumenti per immaginare cosa si nasconde nel futuro di Xenoblade".



Il messaggio di Takahashi si conclude infine con un consiglio: "Ho un consiglio su come giocare Xenoblade Chronicles 3. Alcune cose sono contrassegnate da un '?' sulla mappa. Anche se vi trovate nel bel mezzo della progressione della storia principale, se individuate un '?' provate a fare una deviazione. Ci sono molte cose che vi aspettato".

Non vediamo l'ora di scoprire dove ci condurrà il futuro della serie. Nel frattempo, Monolith Soft ha ancora un bel po' di contenuti in serbo per questo terzo capitolo, inclusa una grande espansione: vi siete già informati sui contenuti del Pass Espansione di Xenoblade Chronicles 3?