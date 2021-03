Xenoblade Chronicles 3 con toni cupi? Mistuda ed ACE+ insieme in sala registrazioni

Sin dalla primavera dello scorso anno, si susseguono rumor e indiscrezioni sul prossimo gioco di Monolith Soft, autori della saga JRPG di Xenoblade Chronicles.

Tra le opzioni, non mancano ipotesi legate proprio ad un nuovo capitolo della serie JRPG esclusiva delle piattaforme Nintendo. Di recente, in particolare, aveva destato interesse l'annuncio dell'imminente avvio di registrazioni da parte del compositore Yasunori Mitsuda, già autore della colonna sonora di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2. Ora, a scatenare nuovo entusiasmo è l'annuncio da parte di Procyon Studio - dello stesso Mitsuda - dell'inizio delle registrazioni di questo nuovo e ambizioso progetto.



Ad aggiungere curiosità, troviamo il fatto che al musicista si è unito un altro volto decisamente famigliare ai fan della serie. Il gruppo ACE+, che aveva offerto anticipazioni su di un misterioso grande progetto, sembra infatti pronto a collaborare ancora una volta con Mitsuda: i due, in passato, hanno lavorato insieme solamente in occasione dello sviluppo di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2. Prevedibilmente, tale circostanza ha rilanciato i rumor sull'avvio dei lavori su di uno Xenoblade Chronicles 3 presso gli studi di Monolith Soft.



A chiudere il cerchio dei rumor non confermati sull'ipotetico JRPG, troviamo le ipotesi che vorrebbero il titolo caratterizzato da toni cupi. Di recente, Mitsuda ha infatti anticipato che il suo nuovo progetto vede protagonisti brani piuttosto oscuri, i cui temi centrali saranno tristezza, speranza e spiritualità.