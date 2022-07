Xenoblade Chronicles 3: un lungo trailer introduce i giocatori alla nuova avventura

Nintendo ha pubblicato un nuovo Overview Trailer di Xenoblade Chronicles 3, si tratta di un video della durata di otto minuti che introduce i giocatori a questa avventura mostrando una panoramica sui personaggi, le ambientazioni e le meccaniche di gameplay.

Si tratta di una sorta di "mini riassunto" di quanto mostrato durante il Nintendo Direct di Xenoblade Chronicles 3 a giugno, il video non è disponibile sui canali occidentali di Nintendo e attualmente è stato pubblicato solo sul canale YouTube giapponese.

Noi abbiamo giocato le prime ore della nuova esclusiva Nintendo e vi abbiamo proposto una ricca anteprima di Xenoblade Chronicles 3, chiaramente 5/6 ore di gioco circoscritte alle primissime fasi della storia non sono sufficienti per emettere un giudizio e in questo senso l'appuntamento è ovviamente rimandato in sede di recensione.

Xenoblade Chronicles 3 esce il 29 luglio in esclusiva su Nintendo Switch, la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 è disponibile solo online tramite lo store Nintendo, i contenuti fisici aggiuntivi verranno però spediti più avanti e al lancio chi ha effettuato il preordine riceverà solamente il gioco su cartuccia. Durante il Nintendo Direct di giugno sono stati confermati anche i piani per il supporto post lancio di Xenoblade Chronicles 3 con un Pass Espansione che prevede la pubblicazione di quattro diversi DLC.