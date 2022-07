Xenoblade Chronicles 3 ha già il suo primo update: cosa aggiunge?

Leggermente in anticipo rispetto all'uscita ufficiale sul mercato, fissata per il 29 luglio 2022 su Nintendo Switch, Monolith Soft pubblica il primo aggiornamento per Xenoblade Chronicles 3, l'Update 1.1.0.

Si tratta di una day one patch dall'impatto piuttosto contenuto e che, oltre ad apportare alcune piccole migliorie, in particolare permette ai giocatori di ottenere tutti gli elementi relativi al Pass di Espansione. Ecco di seguito il changelog completo:

Aggiunta la possibilità di ricevere gli Oggetti distribuiti tramite il Pass d'Espansione - Dopo averlo scaricato, la voce "Pass d'Espansione" comparirà nel menù principale e darà così accesso agli strumenti ad esso collegati.

Il Menù Principale può essere ora aperto durante il gameplay premendo il tasto X.

Risolti diversi bug minori per garantire una miglior esperienza di gioco.

L'Update 1.1.0 non aggiunge altro, pertanto gli utenti potranno scaricare velocemente l'aggiornamento ed immergersi subito nell'enorme mondo di gioco offerto dal nuovo episodio di Xenoblade Chronices. A tal proposito, per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3 e scoprire tutti i motivi per cui lo riteniamo uno dei migliori JRPG degli ultimi anni.

Avete ancora fame di informazioni? il nostro speciale sull'open world di Xenoblade Chronicles 3 scava ancora più a fondo sulla componente esplorativa dell'opera prodotta da Nintendo, uno dei suoi aspetti più riusciti.