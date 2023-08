Xenoblade Chronicles 4? 'Se ci sarà, sarà molto diverso', parla Monolith

In seguito al successo conquistato dalla serie sui lidi di Nintendo Switch, già lo scorso anno Monolit Soft garantiva che la serie di Xenoblade Chronicles sarebbe proseguita nel prossimo futuro.

Ampliato con DLC ed espansioni, Xenoblade Chronicles 3 sarà dunque probabilmente seguito da uno Xenoblade Chronicles 4, che tuttavia potrebbe rivelarsi molto diverso rispetto ai predecessori. Ad anticiparlo è Tetsuya Takahashi, all'interno di un messaggio rivolto ai fan e allegato all'edizione retail della colonna sonora del terzo capitolo della serie.

"Se mai ci sarà un altro Xenoblade, - scrive il game director - sarà probabilmente molto diverso da ciò che lo ha preceduto. Sia per quanto riguarda lo stile sia per le musiche, vorrei che il mio prossimo lavoro fosse qualcosa in grado di tradire le aspettative di tutti, ma in un senso positivo!". Sembra dunque che negli studi di Monolith Soft ci sia desiderio di novità, con il team di sviluppo che potrebbe cambiare le carte in tavola con l'annuncio di uno Xenoblade Chronicles 4.



Per il momento, a ogni modo, la software house giapponese non ha ancora svelato quale sarà il suo prossimo progetto. Di recente, Monolith Soft ha inoltre supportato Nintendo nello sviluppo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.