Xenoblade Chronicles DE: svelate modalità Teatro e schermate iniziali di gioco ed Epilogo

Tra pochissimi giorni, i giocatori Nintendo Switch potranno mettere mano alla versione definitiva di Xenoblade Chronicles, JRPG sviluppato da Monolith Soft in esclusiva per Wii.

Dopo una breve apparizione anche su New Nintendo 3DS, ora il gioco è infatti pronto a ritornare sulla scena videoludica con un completo rifacimento, che pare collocarsi a metà strada tra una rimasterizzazione ed un remake. Oltre ad un evidente aggiornamento del comparto grafico, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition andrà infatti ad accogliere anche alcuni contenuti inediti, tra i quali spicca un nuovo Epilogo di Xenoblade Chronicles DE.

Il contenuto, che vanterà una durata piuttosto significativa, potrà essere giocato immediatamente, senza necessità di completare prima il gioco. L'opzione dedicata a quest'ultimo figurerà infatti direttamente nel menu iniziale della produzione Monolith Soft. A pochi giorni dalla pubblicazione, l'account Twitter giapponese ufficiale della serie mostra inoltre in anteprima le schermate iniziali sia del gioco base sia dell'Epilogo: potete visionarle direttamente in calce a questa news. Viene inoltre confermata la presenza in-game di una Modalità Teatro, che consentirà di visionare in qualsiasi momento le cut-scene del gioco. A queste ultime potranno inoltre essere apportate alcune modifiche, legate ad esempio alle condizioni atmosferiche o all'equipaggiamento del protagonista.



