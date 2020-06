Xenoblade Chronicles debutta al primo posto della classifica UK

Xenoblade Chronicles Definitive Edition è il nuovo leader della classifica inglese: il gioco ha debuttato al primo posto vendendo circa il doppio delle unità della versione Wii (agosto 2011) e poco meno rispetto a Xenoblade Chronicles 2 uscito nel dicembre 2017.

Come sempre è bene ribadire che le vendite digitali non sono incluse nei dati tracciati da GFK. Animal Crossing New Horizons scende al secondo posto dopo tre settimane di dominio, con vendite dimezzate del 50% rispetto ai precedenti sette giorni.

Classifica UK 1 giugno 2020

Xenoblade Chronicles Definitive Edition Animal Crossing New Horizons Call of Duty Modern Warfare Grand Theft Auto 5 FIFA 20 Days Gone Star Wars Jedi Fallen Order Minecraft Nintendo Switch Edition The Last of Us Remastered PlayStation VR Worlds

Accoglienza tiepida per Borderlands Legacy Collection per Nintendo Switch che debutta alla posizione numero 18 mentre BioShock The Collection (sempre per la console Nintendo) occupa la posizione numero 22.

Da notare come il successo dei Days of Play di Sony abbia riportato in classifica Days Gone (sesto posto) e The Last Of Us Remastered (nono posto), oltre a PlayStation VR Worlds (decima posizione), God of War (11), Marvel's Spider-Man (No.14), Astro Bot Rescue Mission (20), Everybody's Golf VR (21), Death Stranding (26), Horizon Zero Dawn Complete Edition (27) e Uncharted 4 (32).