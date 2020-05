Xenoblade Chronicles Definitive Edition e accessibilità: inclusa la Modalità Casual

Col proseguire del percorso di avvicinamento alla pubblicazione della nuova versione del JRPG di Monolith Soft, emergono novità interessanti sulle feature incluse nel titolo.

Dopo aver presentato la Modalità Teatro di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, l'account Twitter ufficiale dedicato al gioco ha pubblicato un nuovo interessante cinguettio. Il Tweet, che potete visionare in calce a questa news, conferma la presenza in-game di una "Modalità Casual", liberamente attivabile in qualsiasi momento durante la partita. L'usufruire di quest'opzione renderà gli scontri più semplici da affrontare con successo, facilitando l'avanzamento in una determinata fase del gioco particolarmente ostica.

L'introduzione della Modalità Casual va dunque incontro alle esigenze dei giocatori meno esperti o che, semplicemente, non amano un elevato livello di sfida o non hanno molto tempo da dedicare alla passione videoludica. Facilitare le battaglie consentirà infatti di proseguire con maggiore agio nell'avanzamento della trama di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.



In chiusura, ricordiamo che il JRPG includerà un contenuto completamente inedito particolarmente interessante: un nuovo Epilogo dalla durata significativa, che offrirà un modo per approfondire il destino di alcuni personaggi dell'avventura firmata da Monolith Soft e in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch. A distanza di anni dal debutto nel 2011, Xenoblade Chronicles potrà essere (ri)scoperto dai giocatori amanti dei JRPG.