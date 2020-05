Xenoblade Chronicles Definitive Edition in azione: tre nuovi trailer per il gioco Switch

Tra i giochi Nintendo Switch di maggio 2020 trova infine spazio l'atteso Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, versione riveduta e ampliata dell'originale JRPG apparso su Nintendo Wii.

Con l'avvicinarsi della pubblicazione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, il team di Nintendo ha pubblicato ben tre nuovi trailer dedicati, disponibili però al momento esclusivamente in lingua giapponese. Direttamente in apertura a questa news, potete trovate un filmato che rappresenta di fatto una panoramica complessiva sul gioco di ruolo, incluso uno sguardo all'Epilogo inedito di Xenoblade Chronicles che sarà accessibile ai giocatori per la prima volta. In calce, trovate invece i restanti due trailer, decisamente più brevi, ma comunque interessanti.

La Definitive Edition di Xenoblade Chronicles, attesa in esclusiva su Nintendo Switch dal prossimo 29 maggio, offrirà la possibilità di rivivere l'epica avventura di Shulk con una qualità grafica completamente rivista e migliorata. Impugnando la leggendaria Monade e sfruttando la possibilità di visionare il futuro, il giocatore dovrà avanzare in un universo digitale ricco di fascino e mistero, in un JRPG ormai divenuto iconico ed apprezzato al lancio tanto dal pubblico quanto dalla critica.



Per ulteriori dettagli su cosa aspettarsi da questa nuova avventura, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, a cura di Antonello "Kirito" Bello.