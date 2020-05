Xenoblade Chronicles Definitive Edition: il capolavoro di Monolith torna su Nintendo Switch

A quasi dieci anni dal debutto su Nintendo Wii, Xenoblade Chronicles ha fatto il proprio ritorno su Switch con una riedizione denominata Definitive Edition: ecco tutte le novità nella nostra Video Recensione.

Nel filmato, approdato da pochi minuti sul canale YouTube ufficiale di Everyeye, permette di scoprire in maniera rapida tutti i pregi e i difetti di questo nuovo titolo esclusivo per la console ibrida dell'azienda di Kyoto. Nel caso in cui doveste avere voglia di approfondire la vostra conoscenza sulle principali caratteristiche del gioco, sulle nostre pagine potete trovare anche la versione testuale della recensione di Xenoblade Chronicles Definitive Edition a cura di Francesco "Cydonia" Cilurzo, il quale gli ha assegnato un bel 9,5.

Prima di lasciarvi alla nostra Video Recensione del gioco, vi ricordiamo che tra le novità di Xenoblade Chronicles Definitive Edition figura anche una modalità Casual, grazie alla quale anche i giocatori meno avvezzi al genere possono divertirsi con l'esclusiva Nintendo Switch. Di recente sono anche state condotte delle attente indagini da parte degli esperti per scoprire a quale risoluzione gira Xenoblade Chronicles Definitive Edition su Nintendo Switch.