Xenoblade Chronicles Definitive Edition classificato in Corea: novità in arrivo?

Recentemente, all'interno del database del rating board della Corea del Sud sono stati avvistati una versione di XCOM 2 e di Catherine: Full Body per Nintendo Switch. Ora, un ulteriore titolo si aggiunge alla lista.

Si tratta del già annunciato Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, riedizione dell'apprezzata produzione firmata dal team Monolith, pubblicata originariamente in esclusiva su Nintendo Wii. Il primo trailer del gioco è stato diffuso dalla Casa di Kyoto in occasione di un Direct trasmesso nel mese di settembre dello scorso anno. Da allora, il filmato ha attirato su di sé una grande attenzione: un'accurata analisi da parte della community ha infatti aperto la strada ad ipotesi legata alla presenza di aree inedite in Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.



Da allora, non sono purtroppo state condiviso ulteriori informazioni sul gioco Nintendo Switch, che ora ha però fatto la sua comparsa presso il rating board sudcoreano che ne ha provveduto a classificare il gioco. L'improvviso avvistamento ha spinto parte della community ad ipotizzare che siano in arrivo novità in merito alle caratteristiche o alla data di uscita di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, attualmente fissata per un generico 2020.



In chiusura, ricordiamo che recentemente hanno trovato diffusione diversi rumor legati ad un ulteriore Nintendo Direct in arrivo, che potrebbe fare seguito a quello dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, trasmesso in data giovedì 20 febbraio.