Xenoblade Chronicles Definitive Edition: come far scorrere velocemente il tempo

Come in molti altri giochi di ruolo, Xenoblade Chronicles Definitive Edition implementa un ciclo giorno/notte e in base all'ora del giorno in cui ci si trova è possibile attivare missioni di vario tipo. Per questo motivo, è utile sapere come fare per far scorrere rapidamente il tempo in gioco, così da completare le missioni di cui abbiamo bisogno.

Per velocizzare lo scorrere del tempo non bisogna far altro che aprire il menu con la pressione del tasto X e selezionare la voce "Cambia l'ora": così facendo vi apparirà a schermo un'interfaccia attraverso la quale decidere quanto tempo far trascorrere, così da essere puntuali per la quest che volete portare a termine. Tenete conto che in base all'ora selezionata non solo troverete missioni differenti da affrontare, ma in giro per il mondo di gioco potreste persino imbattervi in creature uniche. Solitamente i nemici più difficili da affrontare possono essere incontrati durante le ore notturne, quindi se volete evitare problemi non possiamo che suggerirvi di procedere all'esplorazione durante il giorno, a meno che non siate sicuri delle vostre abilità e volete accumulare un po' d'esperienza extra.

Avete già letto la nostra guida su come ottenere 100000 G gratis in Xenoblade Chronicles Definitive Edition?