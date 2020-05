Xenoblade Chronicles Definitive Edition: come ottenere 100000 G gratis

Nintendo e Monolith hanno deciso di premiare i fan più fedeli di Xenoblade: chi ha giocato a Xenoblade Chronicles 2 su Switch, infatti, ha diritto a ricevere 100.000 G gratis in Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Vediamo come riscattare questa ricompensa all'interno del gioco.

Come potete vedere nello screenshot riportato a fondo pagina, chi ha giocato a Xenoblade Chronicles 2 su Switch (e quindi è in possesso di un file di salvataggio del gioco sulla sua console) può riscattare un bonus di 100.000 G all'avvio di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Non appena viene visualizzato il messaggio relativo al bonus in questione, il giocatore ha a disposizione due scelte: accettare o rifiutare il bonus delle monete d'oro. La decisione può essere presa solo in questo momento, e non si può tornare indietro.

Dal momento che le monete d'oro possono essere spese per acquistare equipaggiamento di alto livello, disporre dall'inizio dell'avventura di ben 100.000 G può essere di grande aiuto, dato che potreste ottenere da subito degli strumenti molto efficaci sul campo di battaglia, in grado di offrirvi dei vantaggi considerevoli.

Se avete giocato a Xenoblade Chronicles 2 (e conservato il suo salvataggio), la scelta spetta solo a voi. Accettando i 100.000 G otterrete un aiuto consistente nella prima fase dell'avventura, mentre rifiutandolo partirete da zero come tutti gli altri giocatori. Voi cosa pensate di fare?

Intanto, per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.