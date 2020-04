Xenoblade Chronicles Definitive Edition: l'evoluzione grafica del GDR in nuove immagini

Dopo aver offerto un chiarimento sull'Epilogo inedito di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Monolith Soft pubblica delle immagini che ritraggono i protagonisti del prossimo GDR su Switch per consentirci di apprezzare le migliorie apportate al comparto grafico del kolossal originario per Wii.

In questa sua riedizione currentgen, gli utenti della console ibrida di Nintendo potranno godere di un significativo aumento del livello di dettaglio dei modelli poligonali dei personaggi, come pure delle ambientazioni che faranno da sfondo alle loro avventure in salsa action ruolistica.

Parallelamente al miglioramento dei protagonisti dell'opera, assisteremo infatti a delle texture più ricche e a degli effetti particellari più evoluti, da apprezzare ancora di più in funzione dell'ovvio aumento della risoluzione massima raggiungibile sia in modalità docked che portatile. Quanto ai contenuti, una delle novità più interessanti riguarderà l'accesso all'Epilogo inedito sin dalle primissime battute dell'avventura, una funzione pensata per i fan di lungo corso che desiderano scoprire cosa li attende nelle fasi più avanzate dell'opera senza dover necessariamente ricominciare daccapo la storia.

Prima di lasciarvi alle immagini che trovate nella galleria in calce alla notizia, vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles Definitive Edition è previsto al lancio per il 29 maggio in esclusiva su Nintendo Switch.