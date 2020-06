Xenoblade Chronicles Definitive Edition: come sbloccare nuove Tecniche

Ogni personaggio di Xenoblade Chronicles Definitive Edition ha a disposizione diverse tecniche che gli permettono di supportare i compagni o infliggere un maggior quantitativo di danni agli avversari durante uno scontro. Scopriamo come fare per ampliare la rosa di Tecniche a disposizione di ognuno.

Il primo modo per accedere a nuove Tecniche è semplicemente quello di aumentare il livello dei personaggi presenti nel proprio party, i quali in questo modo apprenderanno nuove abilità da sfoggiare sul campo di battaglia. Esiste però un secondo metodo per acquisire Tecniche aggiuntive che non viene espressamente spiegato nei tutorial di gioco: procedere all'acquisto dei Manuali Tecnici. Questi oggetti possono essere acquistati spendendo cifre più o meno importanti presso uno dei vari mercanti presenti in diversi punti del mondo di gioco e consentono di apprendere istantaneamente una nuova Tecnica. Subito dopo il completamento del tutorial, all'entrata nel distretto commerciale della Colonia 9, potrete già interagire con un mercante (contrassegnato dall'icona di una tenda sulla mini-mappa, in alto a destra), il quale ha a disposizione ben 5 Tecniche. Per sfogliare i Manuali in vendita non dovete far altro che parlare con il mercante, selezionare la voce "Compra" e scorrere con i grilletti tra le schede degli oggetti in vendita fino a raggiungere l'ultima scheda a destra, quella con l'icona di un libro. Ognuna delle Tecniche è dotata di una breve descrizione sul lato destro dello schermo che ne indica l'effetto e il personaggio in grado di utilizzarla.

