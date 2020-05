Xenoblade Chronicles Definitive Edition è disponibile: si festeggia col trailer di lancio

Ad anni di distanza dal primo esordio su Nintendo Wii, l'acclamata produzione firmata da Monolith Soft torna ad essere disponibile per tutti gli amanti dei JRPG.

Il catalogo di Nintendo Switch accoglie infatti oggi al suo interno Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, versione migliorata ed ampliata del titolo originale. Giunto finalmente il 29 maggio, il giovane Shulk è pronto a tornare a brandire la Monade in un'avventura emozionante che lo porterà ad affrontare un epico viaggio lungo le affascinanti lande di Bionis, ora più vive che mai grazie all'opera di revisione grafica compiuta dal team di sviluppo.

Per celebrare l'evento, Nintendo ha pubblicato lo spettacolare trailer di lancio di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato, della durata di circa due minuti e mezzo, offre i primi indizi sull'incipit narrativo del JRPG e presenta i personaggi principali dell'avventura. Non mancano inoltre scorci sulle ambientazioni del gioco, oltre che un promemoria sulla presenza di "Un futuro comune", inedito Epilogo di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.



Accolto per ora dalla critica videoludica con una media voto stellare, per ogni dettaglio sull'esclusiva Nintendo Switch trovate sulle pagine di Everyeye la recensione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition redatta dal nostro Francesco "Cydonia" Cilurzo: buona lettura!