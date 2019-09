Xenoblade Chronicles Definitive Edition: nuove immagini comparative tra Switch e Wii

L'annuncio di Xenoblade Chronicles Definitive Edition ha spinto molti appassionati del kolossal action ruolistico di Monolith a prodursi in video confronti tra le versioni Switch e Wii. Dagli utenti del forum di ResetEra arriva così una nuova infornata di immagini e scene di gameplay comparative.

Il raffronto tra il titolo apparso nel 2011 su Wii e la nuova versione per la console ibrida di Nintendo ci permette di osservare nel dettaglio gli interventi compiuti dagli sviluppatori della Definitive Edition per reinterpretarne gli scenari digitali.

Scorrendo gli scatti prodotti dagli utenti di ResetEra riusciamo a notare i numerosi cambiamenti apportati nelle texture, nei modelli poligonali di personaggi e ambientazioni, negli effetti particellari, nell'illuminazione e negli elementi (naturali e non) che abbelliscono gli scenari. Sempre nel novero degli interventi compiuti dagli autori di questa remaster, è impossibile non citare il sensibile aumento nella risoluzione massima raggiungibile sia in modalità docked che portatile, così come sulle animazioni di personaggi e nemici e, plausibilmente, sul sistema di controlli.

Oltre alla galleria immagini che trovate in calce alla notizia, vi mostriamo anche la nuova video comparativa realizzata dai curatori del canale YouTube Paradygm & Erico mettendo a diretto confronto il trailer di presentazione della Definitive Edition con delle omologhe scene tratte dal capolavoro GDR originario. Lasciamo a voi ogni giudizio o commento ulteriore a queste immagini e rimaniamo in attesa di scoprire in quale mese del 2020 sarà possibile tuffarsi nelle atmosfere sci-fi della Definitive Edition di Xenoblade Chronicles per Nintendo Switch.