Xenoblade Chronicles Definitive Edition: nuovo combat system per l'Epilogo inedito

L'apprezzato Xenoblade Chronicles si prepara a fare ritorno sul mercato videoludico in una versione definitiva, che include un profondo rinnovamento grafico e l'aggiunta di alcuni contenuti inediti.

Tra questi ultimi figura un ampliamento decisamente interessante: l'inedito Epilogo 'Future Connected'. Quest'ultimo andrà infatti ad arricchire il comparto finale del JRPG targato Monolith Soft, includendo un'avventura ambientata ad un anno di distanza dalla conclusione dell'avventura originale. Ora, su quest'ultimo emergono alcuni dettagli aggiuntivi. Ad offrirli sono delle schede dedicate all'acquisto di giochi digitali molto diffuse in Giappone. Sul retro di queste ultime, di solito, sono incluse diverse informazioni sul prodotto e il caso di Xenoblade Chronicles Definitive Edition non sembra fare eccezione.

Gematsu riporta infatti di dettagli legati all'Epilogo: quest'ultimo si concentrerà in particolare sul destino del personaggio di Melia ed includerà un nuovo sistema di combattimento, basato sull'utilizzo dei Nopon. Confermata inoltre la presenza di almeno una nuova mappa. Sarà sicuramente interessante scoprire quali risvolti narrativi avrà questa inedita aggiunta. Per coloro che hanno già giocato in passato al JRPG, ricordiamo che, in caso di estrema curiosità, l'Epilogo di Xenoblade Chronicles Definitive Edition potrà essere giocato da subito, senza necessità di ultimare il gioco, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 29 maggio.