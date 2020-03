Xenoblade Chronicles Definitive Edition: il nuovo video fissa la data di uscita su Switch

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct Mini pubblicato a sorpresa dai canali YouTube ufficiali della casa di Kyoto, gli sviluppatori di Monolith Soft hanno mostrato un nuovo video gameplay di Xenoblade Chronicles Definitive Edition per Switch che ne fissa, finalmente, la data di uscita.

La riedizione Switch del kolossal action ruolistico di Monolith vanterà diverse innovazioni grafiche e contenutistiche, come possiamo intuire osservando gli spezzoni di gioco trasmessi durante il Direct.

Tra i numerosi cambiamenti apportati dagli sviluppatori nipponici, citiamo l'aumento del livello di dettaglio delle texture, il sensibile miglioramento dei modelli poligonali dei personaggi e l'introduzione di effetti particellari e di illuminazione evoluti che contribuiscono ad abbellire gli scenari digitali, oltre all'immancabile aumento nella risoluzione massima raggiungibile sia in modalità docked che portatile e alla revisione del sistema dei controlli.

Il nuovo video di gioco trasmesso nel corso del Nintendo Direct Mini fissa l'uscita di Xenoblade Chronicles Definitive Edition per il 29 maggio di quest'anno, rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Nel video, però, si fa esplicito riferimento al fatto che l'emergenza Coronavirus potrebbe provocare dei rinvii (o dei ritardi nella consegna delle copie fisiche) per questo e per gli altri titoli mostrati nel filmato.