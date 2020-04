Xenoblade Chronicles Definitive Edition: spettacolari screenshot per il gioco Nintendo

Manca ancora un mese e mezzo circa alla pubblicazione di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition su Nintendo Switch, ma dal sito giapponese dedicato al titolo arrivano una serie di contenuti volti ad addolcire l'attesa.

Sul portale sono infatti stati resi disponibili degli screenshot inediti, che immortalano un'interessante selezione delle località che il giocatore si ritroverà ad esplorare all'interno di questa riedizione dell'apprezzata esclusiva Nintendo Wii. Tra queste ultime, possiamo citate la piana di Gaur, la Colonia 9, Satorl Marsh, Bionis’ Interior, la foresta di Makna e il mare di Eryth. Una serie di immagini decisamente suggestive, che offrono l'occasione per dare un ulteriore sguardo alla mole del lavoro di ricostruzione dell'RPG messa in atto dagli studi di Monolith. Potete visionare le immagini direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare?



L'operazione di ammodernamento dell'opera non coinvolge esclusivamente il fronte estetico. Ricordiamo infatti che la Definitive Edition includerà anche alcuni contenuti aggiuntivi, tra i quali spicca un nuovo Epilogo di Xenoblade Chronicles, che potrà essere giocato sin da subito. Per ogni informazione su ciò che sembra attendere gli avventurieri digitali all'interno della produzione, vi rimandiamo ad uno speciale recentemente apparso sulle pagine di Everyeye, in cui il nostro Antonello "Kirito" Bello fa il punto su cosa attendersi da Xenoblade Chronicles Definitive Edition.