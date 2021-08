Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è in super offerta a 33 euro

Xenoblade Chronicles è un videogioco di ruolo pubblicato da Nintendo e sviluppato da Monolith Soft per Nintendo Wii, il 29 maggio 2020 è uscito il remake del gioco per Nintendo Switch, intitolato Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

La riedizione per Switch propone molti nuovi contenuti tra cui un restyling grafico, un comparto sonoro rivisitato ed un nuovo finale. Quest'oggi il gioco è in offerta su Amazon ad un prezzo eccezionale, è infatti acquistabile a soli 33,47 euro, con lo sconto del 52% dal prezzo di listino di 69,99 euro. L'edizione in offerta è con copertina in francese ma non preoccupatevi, il gioco è in italiano esattamente come l'edizione uscita per il nostro territorio.

Clicca qui per acquistare Xenoblade Chronicles: Definitive Edition al prezzo più basso di sempre

Il gioco è vendito e spedito da Amazon, quindi gode di garanzia totale per ogni tipo di problema ed inconveniente. Considerando lo sconto molto alto e come difficilmente i titoli Nintendo scendano di prezzo, è molto probabile che le scorte finiscano molto rapidamente, se siete pertanto interessati a recuperarlo, vi consigliamo di non esitare.

Se siete possessori della console di Nintendo, vi informiamo che su Amazon è inoltre possibile preordinare i prossimi titoli in uscita al prezzo minimo garantito, alcuni sono al momento già scontati, come per esempio WarioWare: Get It Together a 39,99 euro (prezzo scontato) con data di uscita 10 settembre, Metroid Dread a 49,99 euro (prezzo scontato) previsto per l'8 ottobre, Mario Party Superstars a 59,99 euro in uscita il 29 ottobre, Shin Megami Tensei V al prezzo scontato di 49,99 euro in arrivo il 12 novembre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.