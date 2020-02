Xenoblade Chronicles Definitive Edition valutato anche in Nord America: l'uscita è vicina?

Nei giorni scorsi Xenoblade Chronicles Definitive Edition è stato valutato dall'ente coreano che si occupa di classificare i videogiochi in arrivo nel paese, recentemente la stessa cosa è avvenuta negli Stati Uniti, il gioco è infatti comparso nel database dell'ESRB.

L'Entertainment Software Rating Boards ha valutato il gioco con il bollino T for Teen, ovvero adatto anche agli adolescenti, la classificazione ESRB appare anche sul sito ufficiale americano del gioco. Generalmente operazioni di questo tipo precedono il lancio ufficiale di pochi mesi, possiamo quindi aspettarci che Nintendo sia pronta per annunciare la data di uscita di Xenoblade Chronicles Definitive Edition per Nintendo Switch?

Dalla presentazione nel Nintendo Direct di settembre 2019 Xenoblade Chronicles Definitive Edition è completamente sparito dai radar e solo negli ultimi giorni è arrivata la notizia delle certificazioni in Nord America e Corea del Sud, mentre non ci sono ancora notizie certe sul rating PEGI per l'Europa.

Secondo alcuni rumor Xenoblade Chronicles Definitive Edition uscirà il 29 maggio, questa data però non è stata assolutamente confermata da Nintendo e per il momento deve quindi essere considerata provvisoria in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell'azienda.