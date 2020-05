Xenoblade Chronicles Definitive Edition su Switch: la video anteprima del JRPG Monolith

Abbiamo provato le prime ore della Definitive Edition di Xenoblade Chronicles, l'iconico action ruolistico di Monolith Soft in arrivo a fine maggio su Nintendo Switch: eccovi le nostre impressioni in attesa della recensione.

La riedizione currentgen dell'opera lanciata originariamente su Wii dalla Grande N e dalla storica software house di Tokyo comprende tutti gli elementi ludici e contenutistici apprezzati dai fan di lungo corso.

L'attualizzazione di Xenoblade Chronicles non passerà però solo per un ammodernamento del comparto grafico, ma riguarderà anche gli aspetti del sistema di gameplay e il suo canovaccio narrativo. Da questo punto di vista, è davvero impossibile non lodare l'impegno profuso da Monolith Soft per rendere accessibile sin dall'inizio dell'avventura il frangente legato all'Epilogo, dando così modo agli appassionati di poter proseguire il proprio viaggio digitale senza dover necessariamente ricominciare la storia.

Senza indugiare oltre, vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles Definitive Edition è previsto al lancio per il sempre più prossimo 29 maggio, rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Se volete ingannare l'attesa per l'uscita del JRPG, e della nostra recensione, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima su Xenoblade Chronicles per Switch a firma di Michele Verardi.