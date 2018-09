Xenoblade Chronicles: Monolith non ha nessun piano per proseguire la serie

Il discreto successo riscosso da Xenoblade Chronicles 2 (oltre un milione di copie vendute) ha fatto sperare in un possibile sequel del gioco ma a quanto pare non sarà così, come confermato recentemente dal produttore esecutivo Tetsuya Takahashi.

Intervistato da Nintendo Life, Tetsuya Takahashi ha dichiarato che "Come Monolith Soft stiamo già pensando ad altri progetti e nuovi giochi da creare, questo include anche i giochi a marchio Xenoblade ma al momento non abbiamo alcun piano per proseguire la serie."

Xenoblade Chronicles 3 non sembra quindi essere in programma, anche se il producer non ha escluso l'arrivo di ulteriori contenuti per Xenoblade Chronicles 2 o di nuovi giochi della serie (regolari o spin-off) in un prossimo futuro. Xenblade Chronicles 2 Torna The Golden Country è ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, l'espansione è stata accolta positivamente da pubblico e critica.