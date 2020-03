Xenoblade Chronicles su Nintendo Switch: nuova grafica in un video confronto con 3DS e Wii

Nel corso dell'ultimo Mini Nintendo Direct, trasmesso completamente a sorpresa dai vertici della Casa di Kyoto, sono state presentate diverse novità legate ai prossimi titoli destinati alla console Nintendo.

Ad aprire la rassegna è stato proprio Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, attesa nuova edizione dell'originale GDR pubblicato da Monolith su Nintendo Wii. Conquistatosi una calorosa accoglienza tanto da parte del pubblico quanto da parte della critica specializzata, l'esclusiva della Casa di Kyoto ha in seguito accompagnato il lancio della linea di portatili New Nintendo 3DS. Ora, il gioco è pronto ad un ulteriore ritorno in grande stile, questa volta sull'ammiraglia Nintendo Switch.

Per farsi un'idea più concreta del lavoro svolto dal team di sviluppo per offrire nuova vita all'originale Xenoblade Chronicles, segnaliamo un interessante video confronto pubblicato su YouTube dal content creator "ElAalistaDeBits". Direttamente in apertura a questa news è dunque possibile visionare il filmato, che pone a confronto le scene mostrate nell'ultimo trailer di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, con i corrispettivi per Nintendo Wii e New Nintendo 3DS. Cosa ve ne pare del nuovo comparto grafico?



In attesa della data di poter testare con mano il gioco, ricordiamo che la Casa di Kyoto ha inoltre confermato la data di uscita di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.