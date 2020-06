Xenoblade Chronicles, non solo Definitive Edition: il team vuole lavorare ancora sull'IP

Il mese di maggio è stato testimone del ritorno di Xenoblade Chronicles, apprezzato JRPG pubblicato per la prima volta su Nintendo Wii ed ora riedito in versione rivista ed ampliata su Nintendo Switch.

In seguito ad un'operazione di rinnovo artistico e all'aggiunta di alcuni nuovi contenuti, tra i quali un epilogo completamente inedito, il team di Monolith Soft ha dato forma alla Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Il risultato degli sforzi degli sviluppatori è stato notevole: sulle pagine di Everyeye, il nostro Antonello "Kirito" Bello ve ne ha parlato con dovizia di particolari nella sua recensione di Xenoblade Chronicles Definitive Edition.

Sembra tuttavia che questo non sarà l'ultimo progetto dedicato al franchise a prendere vita negli studi della software house. A lasciarlo intendere è stato il suo creatore, Tetsuya Takahashi. "Nell'ottica di dare maggiore varietà alle attività di Monolith Soft, - ha dichiarato in una recente intervista - mi piacerebbe dedicarmi a un progetto di dimensioni contenute, se dovesse manifestarsi l'occasione. Ma per ora, penso che dovremmo concentrarci sull'accrescere il valore del brand che abbiamo creato con la saga di Xenoblade Chronicles. Certo, se dovessimo riuscire ad organizzarci in maniera tale da renderlo possibile, vorrei dare un'opportunità anche ad un progetto minore".



Al momento, è stato già confermato che un nuovo gioco Monolith è in sviluppo, ma sono stati condivisi solamente pochi dettagli in merito alla sua natura.