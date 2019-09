Xenoblade Chronicles: un dettagliato video confronto tra versioni Nintendo Switch e Wii

Nel corso del Nintendo Direct tenutosi agli inizi del mese di settembre, la Casa di Kyoto ha mostrato al pubblico il trailer di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, annunciando così il ritorno dell'acclamato JRPG.

Esordito originariamente su Nintendo Wii, il gioco sviluppato dai ragazzi di Monolith è approdato su New Nintendo 3DS nel corso dell'ormai piuttosto lontano 2015. Ora, il titolo, conquistatosi nel tempo un posto alquanto speciale nel cuore di molti videogiocatori, è pronto a ritornare sul mercato videoludico in una veste rinnovata. La Definitive Edition di Xenoblade Chronicles sembra infatti promettere un ritorno in grande stile per il gioco su Nintendo Switch. Ad ora, il team di sviluppo non ha offerto dettagli specifici su quelli che saranno contenuti e caratteristiche di questa nuova edizione, ma il trailer di annuncio ha attirato su di sé parecchia attenzione.



Al suo interno, alcuni attenti osservatori sembrano infatti avere avvistato un'area di gioco inedita: la spalla sinistra di Bionis, non esplorabile all'interno del gioco originale. A colpire, è inoltre la veste grafica di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, che ha spinto diversi osservatori a realizzare dei video confronti tra le versioni Switch e Wii. Tra questi, anche il filmato che potete trovare direttamente in apertura a questa news: realizzato dal canale Youtube "Paradigm & Erico", quest'ultimo risulta particolarmente dettagliato, offrendo interessanti scorci sull'universo di gioco. Vi auguriamo dunque una buona visione!



Xenoblade Chronicles Definitive Edition resta ad ora atteso in esclusiva Nintendo Switch nel corso del 2020: ne approfitterete per scoprire, o riscoprire, il gioco Monolith?