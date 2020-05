Xenoblade Chronicles, svelata la durata dell'Epilogo! Nuovo gioco Monolith in sviluppo

A pochi giorni dalla pubblicazione della riedizione del JRPG di Monolith Soft, emergono ulteriori dettagli sul nuovo Epilogo di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

In particolare, dalle pagine del magazine nipponico Weekly Famitsu, un'intervista concessa dal Director Tetsuya Takahashi rende nota quella che sarà la durata del contenuto aggiuntivo. L'inedito finale, denominato "Future Connected" potrà essere portato a termine in circa 10-12 ore di gioco volte a completare la missione principale. Gli utenti determinati ad esplorarne ogni anfratto e quest secondaria potrebbero invece dover mettere in conto circa una ventina di ore di tempo. L'inedito finale, lo ricordiamo, potrà essere giocato fin da subito, in quanto selezionabile liberamente dal menu di gioco.



Il contenuto avrebbe potuto essere anche più lungo, ha svelato Takahashi, ma avrebbe richiesto di dirottare troppa forza lavoro sul progetto. Attualmente, infatti Xenoblade Chronicles: Definitive Edition non è l'unico titolo in sviluppo presso Monolith Soft. Il team, al contrario è suddiviso in tre gruppi, con uno dedito alla riedizione, uno concentrato su un gioco non annunciato ed un ultimo al lavoro su entrambi i fronti.



Ricordandovi che il JRPG sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 29 maggio, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nostra video anteprima di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.