Xenoblade Chronicles, video confronto tra Wii e Nintendo Switch: incluse aree inedite?

Durante il recente Nintendo Direct, la Casa di Kyoto ha regalato al pubblico il trailer di annuncio di Xenoblade Chronicles Definitive Edition per Nintendo Switch.

La conferma dell'arrivo dell'amatissima produzione di Monolith è stato accolto con gioia, ma anche on forte curiosità. Nintendo non ha offerto molti dettagli su questa "Definitive Edition" del gioco, della quale è stata comunicata esclusivamente la finestra di lancio, fissata per il 2020. Come prevedibile, la community videoludica si è immediatamente impegnata in un'attenta analisi del filmato.

In particolare, il canale Youtube "Nintendo World Report TV" ha pubblicato un interessante video confronto tra la versione originale del gioco, uscita su Nintendo Wii, e quanto mostrato da questo primo trailer della versione Nintendo Switch. Ebbene, come potete verificare direttamente in apertura a questa news, l'elemento che salta immediatamente all'occhio è il lavoro compiuto a livello di revisione della grafica e dell'estetica di Xenoblade Chronicles. Inoltre, il filmato evidenzia un elemento piuttosto interessante: l'analisi di un particolare screenshot sembrerebbe infatti indicare la presenza nella Definitive Edition di un'area di gioco che nella versione originale risultava irraggiungibile, la spalla sinistra di Bionis. In seguito a questo avvistamento, la community ha ipotizzato che Xenobalde Chronicles Definitive Edition potrebbe includere dei contenuti inediti.



Per averne la certezza, non ci resta che attendere che la Casa di Kyoto e Monolith decidano di condividere con il pubblico maggiori dettagli su questo progetto. Nell'attesa, per i lettori che desiderano scoprire qualcosa di più su questo JRPG, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Xenoblade Chronicles per New Nintendo 3DS, versione del gioco esordita nel 2015 sulla console portatile.