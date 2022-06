Xenoblade Chronicles 3 e il gameplay del Direct: tutte le novità sul kolossal Switch

In coincidenza dell'atteso Nintendo Direct su Xenoblade Chronicles 3, la casa di Kyoto ha mostrato tantissime scene di gameplay inedite su personaggi, ambientazioni, creature e sistema di combattimento del kolossal ruolistico di Monolith Soft in arrivo su Switch il prossimo 29 luglio.

Il nuovo approfondimento confezionato dagli sviluppatori di Tokyo ci riporta idealmente nelle atmosfere di Pian di Spada per solleticare la fantasia degli appassionati della serie di Xenoblade Chronicles con una generosa iniezione di informazioni sui diversi elementi ludici, contenutistici e narrativi che andranno a tratteggiare l'esperienza di gioco del terzo episodio maggiore della saga.

Dal ritorno degli autoattacchi alla profondità del sistema di combattimento, passando per la grande libertà offerta dal cambio istantaneo di personaggio nel pieno delle battaglie alle fusioni di coppie per l'evocazione dei possenti Uroboros, il Direct offertoci da Monolith Soft e Nintendo non fa che alimentare le attese e le speranze dei fan per quello che, a giudicare da quanto mostrato, promette di essere uno dei migliori JRPG dell'anno.

Sempre nella cornice dello spettacolo digitale approntato da Monolith Soft abbiamo potuto appurare il grande livello di dettaglio dei modelli poligonali di eroi, creature e villain, oltre alla bontà generale di un comparto grafico davvero d'impatto e in grado, pur con tutte le limitazioni dell'approccio open world adottato dagli autori nipponici, di proporre a schermo degli scenari incredibilmente dettagliati tra paesaggi naturali e scenari sci-fi.

Per rivivere le emozioni dell'ultimo evento organizzato da Nintendo, in calce alla notizia trovate la registrazione del Direct del 22 giugno interamente dedicato a Xenoblade Chronicles 3. Prima di lasciarvi ai commenti e al trailer di cui sopra, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere il nostro speciale su Xenoblade Chronicles 3 tra gameplay e sistema di combattimento.