Xenoblade e oltre, Monolith si espande: assunzioni per il prossimo progetto

Dopo aver portato al successo l'apprezzata serie JRPG di Xenoblade Chronicles, gli sviluppatori di Monolith sono costantemente impegnati nella realizzazione di nuovi progetti.

Già nel maggio dello scorso anno, la software house aveva confermato di essere da tempo al lavoro su un progetto ancora non annunciato. Il misterioso gioco di Monolith Soft è in sviluppo ormai da diverso tempo, con i lavori che hanno preso il via nella fase immediatamente successiva alla pubblicazione di Xenoblade Chronicles 2. Presentato a Nintendo nel 2018, nello stesso anno il titolo sarebbe entrato attivamente in produzione, con un team interamente dedicato, distinto da quello ai tempi al lavoro su Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Al momento, dalla software house non sono giunti annunci ufficiali in merito all'identità di questo nuovo titolo, ma sembra che le attività procedano a pieno ritmo. Monolith Soft ha infatti avviato una campagna di assunzioni volta alla ricerca di nuovi giovani talenti. La software house nipponica è in particolare alla ricerca di programmatori e designer neo-laureati, con possibilità di lavorare sia a Kyoto sia a Tokyo.

In passato, erano emersi interessanti dettagli in merito al supporto di Monolith Soft al team Zelda di Nintendo, per la realizzazione del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.