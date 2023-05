Gli Xenomorfi sono puntuali: Aliens Dark Descent è entrato in fase Gold

Focus Entertainment e Tindalos Interactive hanno orgogliosamente annunciato che Aliens: Dark Descent è appena entrato in fase Gold, scongiurando dunque il pericolo di un rinvio all'ultimo minuto, un'evenienza tutt'altro che rara nell'epoca videoludica che stiamo vivendo.

Questa buona notizia lascia intendere che lo sviluppo di Aliens: Dark Descent è ormai ultimato, quantomeno nella sua fase principale. È probabile che da qui alla data di lancio del gioco, che risulta essere fissata per il 20 giugno su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, gli sviluppatori francesi si dedicheranno alla rifinitura dell'esperienza e al confezionamento di una patch per il day-one.

Annunciato l'estate scorsa in occasione della Summer Game Fest di Geoff Keighley, Aliens: Dark Descent è un gioco d'azione a squadre ambientato nell'universo della nota saga cinematografica. Ispirandosi per alcune delle sue componenti a quel mostro sacro che risponde al nome di XCOM, offre ai giocatori la possibilità di comandare in tempo reale una squadra di esperti Marine Coloniali con l'obiettivo di bloccare l'insorgenza di una nuova tipologia di Xenomorfi sulla luna di Lethe. I soldati, ognuno caratterizzato da abilità uniche e un vasto arsenale di armi, corazze e vantaggi, troveranno sul loro cammino anche degli agenti deviati dell'insaziabile Weyland-Yutani Corporation e altre creature orribili mai apparse prima nel franchise di Alien.

Aliens: Dark Descent verrà venduto al prezzo budget di 39,99 euro sia in formato fisico sia in edizione digitale. La pagina di Steam conferma la presenza dell'adattamento in lingua italiana per testi, interfaccia e sottotitoli, mentre il doppiaggio sarà solamente in inglese.