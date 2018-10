Xenon Racer: annunciato un nuovo gioco di corse futuristico tutto italiano

Oggi Soedesco e 3DClouds.it annunciano Xenon Racer, un appassionante arcade racing game ambientato nel 2030. Xenon Racer arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale. In più sarà pubblicata anche una versione digitale per PC.

Xenon vi porta nel futuro

In un'era di veicoli che volano, un ultimo campionato per le auto tradizionali sta per essere organizzato, pronto per far scendere in pista auto elettriche alimentate dallo Xenon. Sfrecciando attraverso curve a gomito mentre le luci al neon illuminano I tracciati, I giocatori si ritroveranno a driftare lungo le futuristiche strade di metropoli come Tokyo e Dubai. Accelerando sull'asfalto, I piloti dovranno spremere al massimo la tecnologia per correre a velocità supersoniche in cerca dell'eterna vittoria.

Premiere mondiale

Xenon Racer sarà mostrato al pubblico per la prima volta alla Milan Games Week questo weekend. Dal 5 al 7 ottobre a Fiera Milano, tutti I visitatori della MGW saranno in pole positin per provare il nuovo gioco per la prima volta in assoluto, appena un giorno dopo l'annuncio.