Xenon Racer: lanciato un giveaway per Xbox One X e un abitacolo gratis!

Con il lancio di Xenon Racer dietro l'angolo, previsto per il prossimo 26 marzo, SOEDESCO ha appena annunciato un giveaway in collaborazione con GT Omega, Thrustmaster e Microsoft.

Un abitacolo completamente equipaggiato GTOmega Pro Racing Cockpit con un sedile RS9 Seat potrà essere ottenuto questa settimana, in combinazione con una console Xbox One X, uno sterzo Thrustmaster TX Servo Base, un volante TM Open Wheel Add-on e pedaliera T3PA. Potete partecipare al giveaway seguendo il link allegato in calce a questa notizia.

In aggiunta, nella giornata di ieri è stato mostrato un nuovo video dedicato alle feature di Xenon Racer in cui veniva mostrato il photo mode, funzionalità grazie alla quale i giocatori potranno creare ed editare spettacolari foto all'interno del gioco (visibile in basso). Xenon Racer riporterà sulla scena i titoli di guida arcade, quando il prossimo 26 marzo verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.