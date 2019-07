Xenon Racer: il nuovo update aggiunge quattro tracciati e un veicolo

L'adrenalinico universo di Xenon Racer, il racing game futuristico edito da Soedesco e sviluppato da 3DClouds, si espande su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch con un aggiornamento che introduce quattro tracciati e un veicolo inedito.

L'update, scaricabile in via del tutto gratuita a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, aggiunge una nuova regione ambientata tra i polverosi deserti del Nevada: il nuovo scenario farà da sfondo alle gare che dovremo affrontare in quattro specifici tracciati, ciascuno con un proprio stile e un layout originale, con curve e sezioni veloci studiate per accentuare il livello di sfida e la competitività tra i partecipanti alle gare.

L'aggiornamento in questione va a integrare l'update di maggio a tema invernale ambientato sulle Alpi. Ogni tracciato del Nevada (Dam, Grand Canyon, Route 93 e Red Rock Canyon), oltretutto, potrà essere affrontato in modalità "Reverse", estendendo di fatto il ventaglio di ambientazioni per offrire un totale di otto percorsi nuovi di pacca su cui sfrecciare a bordo dei bolidi già presenti nel titolo e dell'inedita Helix Wing del team olandese Helix.

Come ogni altra vettura ipertecnologica di Xenon Racer, naturalmente anche nel caso della Helix Wing potremo scegliere tra le versioni Normal e Performance per tentare la scalata alle classifiche online e stabilire nuovi record ingame nelle diverse modalità che dipingono il quadro digitale di questo funambolico gioco di guida sci-fi. In cima alla notizia trovate il video di presentazione del nuovo update gratuito, ma prima vi consigliamo di leggere la nostra recensione Xenon Racer a firma di Matteo Mangoni.