3DClouds e Soedesco sono lieti di annunciare che Xenon Racer sarà giocabile alla Milan Games Week 2018. Lo studio di sviluppo milanese avrà dieci postazioni giocabili per il suo nuovo arcade racing game in arrivo su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Xenon Racer sarà giocabile sia allo stand di Soedesco, nel padiglione 8, al booth F04B, in versione PC, che all'area indie della Milan Games Week, sempre al padiglione 8. Inoltre, grazie alla partnership tra 3DClouds.it e Acer, sarà possibile provare Xenon Racer anche nella sua versione 21:9 con la modalità ultrawide dei curved gaming monitor Predator X34. Non mancheranno anche due postazioni dedicate ad All-Star Fruit Racing, il titolo d'esordio dello studio milanese disponibile dallo scorso 13 luglio e che sarà giocabile su PlayStation 4 e Switch sfruttando i gaming monitor Predator XB1 da 27 pollici di Acer.

Da venerdì 5 a domenica 7 sarà possibile raggiungere il team e provare a siglare il miglior tempo sulle piste di Tokyo, Dubai e Miami con Xenon Racer, sfidare gli sviluppatori e provare ad aggiudicarsi una t-shirt e gli esclusivi occhiali da sole brandizzati con il logo del gioco!

Ricordiamo che Xenon Racer arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale. In più sarà pubblicata anche una versione digitale per PC.