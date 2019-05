Xenon Racer: la velocità arriva sulle innevate montagne delle Alpi con tre nuove piste

Un aggiornamento di contenuti completamente gratuito arriva su Xenon Racer, con una nuova località innevata e un nuovo team. Questo aggiornamento è il primo di una serie di tre: a giugno verranno aggiunte diverse personalizzazioni, come cerchioni e livree, e a luglio arriverà una ulteriore località con molteplici tracciati e una nuova vettura.

In aggiunta a tutti questi miglioramenti gratuiti la versione per Nintendo Switch è stata da poco aggiornata per includere la modalità performance e la modalità qualità, che affiancano tutta una serie di perfezionamenti atti ad ottenere miglior stabilità.

Steam Extra e Demo!

I fan delle leggendarie IP di Valve Left4Dead, Portal e Half life potranno ora correre sulle piste di Xenon Racer sfoggiando tre livree dedicate. Una demo del gioco, inoltre, è ora disponibile gratuitamente su Steam e sono stati lanciati diversi concorsi sia nella versione demo sia nel gioco completo per provare a vincere un bundle di cinque giochi Soedesco.

Xenon Racer ha debuttato lo scorso 26 marzo ed è disponibile sia in versione fisica sia in digitale su PlayStation 4 e PS4 Pro, la famiglia di device Xbox One e Nintendo Switch, così come su Steam.

Drift sulla neve

Da ora in avanti i giocatori potranno fare drifting e correre alla massima velocità attraverso le Alpi italiane nella nuova località "Grand Alps". Sarà possibile correre su tre differenti tracciati in ambo le direzioni, apprezzando la spettacolare vista delle montagne innevate e delle lussuriose foreste di pini. È stato aggiunto inoltre un nuovo team su Xenon Racer, che porterà su pista la splendida vettura Winterwing nelle sue varianti performance e normal.