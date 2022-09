Xenosaga: la storica serie GDR sta per tornare? Bandai Namco registra il marchio

Bandai Namco potrebbe essere in procinto di riportare in auge un'altra storica serie ruolistica. I rappresentanti del publisher e sviluppatore giapponese hanno infatti registrato un nuovo marchio dedicato a Xenosaga, l'avventura ruolistica in salsa sci-fi ideata da Tetsuya Takahashi.

La richiesta avanzata da Bandai Namco all'ente nipponico preposto alla gestione e alla classificazione dei brevetti prevede appunto lo sfruttamento commerciale del marchio di Xenosaga nell'ambito dell'industria videoludica.

Non si tratta perciò del rinnovo di un brevetto in procinto di scadere, bensì di un patent nuovo di zecca inerente Xenosaga e, più in generale, l'altrettanto importante IP di Xenogears (qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Xenogears, alla riscoperta di un capolavoro).

La notizia della registrazione del marchio di Xenosaga, come facilmente prevedibile, sta facendo il giro dei social e dei forum di settore; in tanti sperano infatti che le ultime 'attenzioni' di Bandai Namco per questa proprietà intellettuale possano preludere allo sviluppo di una riedizione attualizzata di Xenosaga o di un vero e proprio remake.

Nelle scorse settimane, dai dirigenti del publisher asiatico è emersa tutta la preoccupazione di Bandai Namco per le grandi acquisizioni che stanno caratterizzando in questi anni l'industria dei videogiochi, specie in funzione della crescita e della visibilità dei piccoli editori e delle case di sviluppo emergenti.